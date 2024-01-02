اندلاع حريق داخل جراج سيارات في المهندسين

اندلع حريق داخل جراج سيارات أسفل فرع التوحيد والنور بالمهندسين صباح الثلاثاء، وتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع شهاب.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور قسم العجوزة.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل جراج سيارات أسفل العقار المكون من 8 طوابق، وتمام الإخماد دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.