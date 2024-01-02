جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2024 والقنوات الناقلة

ترصد لكم بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2024 والقنوات الناقلة لها والمعلقين، حيث تقام عدة مواجهات على مستوى الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وكأس إيطاليا.

وست هام ضد برايتون ..

يستعد وست هام لمواجهة ضيفه برايتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ستنطلق مباراة برايتون ضد وست هام في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي نوفل الباشي.

الدوري الإسباني ..

خيتافي ضد رايو فاليكانو ..

ستقام المباراة على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي عادل خلو.

ريال سوسييداد ضد ديبورتيفو ألافيس ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب انويتا وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق أحمد عبده.

فالنسيا ضد فياريال ..

يستعد فريق فالنسيا لاستقبال ضيفه فريق فياريال في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب ميستايا في الـ10:30 مساءً، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق محمد مبروكي.

ميلان ضد كالياري ..

في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا يستعد فريق أي سي ميلان لمواجهة كالياري في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) وستذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1 أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث كأس إيطاليا.