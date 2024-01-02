باحثة: تخصيص 100 مليون لدعم المسنين يؤكد حرص الرئيس على حماية الشعب اجتماعيًا

قالت الدكتورة غادة جابر، الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر” لدعم صندوق كبار السن، يأتي في إطار حرص الرئيس على الحماية الاجتماعية للشعب المصري.

وأكدت غادة جابر خلال استضافتها مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي لديه أفكار غير مسبوقة، بدأ تطبيقها منذ توليه المسؤولية.



وأوضحت الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية، أنه للمرة الأولى يبرز اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم ومتحدي الإعاقة، وذلك بتخصيص الرئيس السيسي عاما لذوي الهمم فضلا عن الكثير من المبادرات بالإضافة إلى سن التشريعات من أجل الحفاظ على هذه الفئة ودعمها.



ولفتت الدكتورة غادة جابر، إلى أن الرئيس السيسي اهتم أيضا بفئات الشباب والمرأة بعدما كانا مهمشين على مدار عقود سابقة بالإضافة إلى كبار السن، مضيفة أن دعم كبار السن يشير إلى الجانب الإنساني للرئيس السيسي فضلا عن أنه يأتي ضمن برامج الحماية المجتمعية الكثيرة التي دشنتها القيادة السياسية.