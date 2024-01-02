اليوم.. إعادة محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش حلوان".

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وفى سياق اخر فقد بدأت محكمة جنايات القاهرة المعنقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة عابدين.

تفاصيل الواقعة وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة عابدين، تضمن ورود بلاغا من الأهالي، أفاد بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالي من السكان في عابدين، وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط 3 متهمين من ورثة العقار حال وجودهم داخله وعثر على حفرة وأدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت الحبس احتياطيًا وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.