لجنة الصحة بأسيوط تنظم جولة مفاجئة لتقييم أداء مستشفى النساء والأطفال

كلف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتشكيل فريق لجنة لمتابعة مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتوافر العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين وتوافر الأدوية والمستلزمات؛ وذلك وفي هذا الإطار الاستمرار لجولاته المفاجئة على المنشآت الصحية في مختلف الأماكن والأوقات التي تقودها قيادات مديرية الصحة بأسيوط علي المنشآت الصحية من أجل تقديم خدمات متنوعه تليق بالمواطن الاسيوطي وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ورعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وبدأت اللجنة أعمالها بتفقد الاستقبال العام والاقسام الداخلية و العناية وحجرات العمليات وقسم المبتسرين، وصيدلية الطوارئ وتابعوا سجلات دخول المرضى وسجل غرف العمليات كما اطمأنت الحملة على توافر الأدوية والمستلزمات.

وتتكون اللجنة من الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط رئيس المكتب الفني وضم في عضويته الدكتور مصطفي محمد مدير إدارة الطوارئ والدكتورة مروة احمد يوسف نائب مدير إدارة الطوارئ، والدكتورة شيرين عبد الواحد نائب مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي، والدكتورة أمنية مدحت عضو المكتب الفني والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أنه شدد خلال الجولة على العمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد والاهتمام بالمرضى وتسهيل كافة الخدمات لهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهاً بإزالة بعض السلبيات والملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور

والتقى الفريق خلال الجولة ببعض المرضى بالمستشفى واستمع إلى أراهم معلناً تذليل كافة العقبات أمام حصولهم على الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لاي شكوي مشدداً على ضرورة تواجد الأطباء وأطقم التمريض بأماكن عملهم والالتزام بمواعيد العمل الرسمية ورفع مستوى النظافة بالمستشفي.