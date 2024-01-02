مصرع مواطن وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

لقي مواطن مصرعه وأصيب 13 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص، بطريق القاهرة- أسيوط الغربي، وتم نقل الجثة والمصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي واخري ميكروباص، بطريق القاهرة - اسيوط الغربي عند مدخل أبو صير باتجاه القاهرة ووجود جثة ومصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن و13 مصاب، وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث آخر

وفى حادث سابق لقي شخصان مصرعهما، في حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخري ملاكي، بطريق بحيرة قارون السياحي، بالفيوم، تم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفي سنوري المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل بطريق بحيرة قارون السياحي، ووجود ضحايا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أنه وقع عند ملف جزيرة البط، وجود جثتين لكلا من أسماء إبرام جمال جرجس 20 سنة ومكرم إميل أكرم 21 سنة، وتم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفى سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان قد أصيب 4 اشخاص، في مشاجرة بين عائلتين فى مركز طاميه بالفيوم، وتم نقل المصابين الي المستشفي العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز طامية، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة، وتبين أنها نشبت بسبب خلافات الجيرة، وإستخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة 4 اشخاص، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.