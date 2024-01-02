المشدد 5 سنوات لصاحب مكتب تصوير زور شهادات لقاح كورونا للمسافرين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبدالرحمن؛ صاحب مكتب تصوير، بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بتزوير شهادة لقاح كورونا للمسافرين مع متهم آخر «سبق محاكمته»، وذلك نظير تقاضي مبالغ مالية من المستفيدين من هذه الشهادات.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "م. س. ع" صاحب مكتب تصوير، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه مع آخر، بارتكاب جريمة التزوير فى محررات رسمية وعددها 17 شهادة تحليل فيروس كورونا للمسافرين؛ مقابل مبالغ مالىة من المستفيدين.

وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم أصطنع خاتم شعار مقلد لجهة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بصورة يصعب اكتشافها، واصبغ زورًا توقيعات لموظفي الصحة على شهادات التحاليل الـ 17 بأسماء أشخاص مختلفة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالت المتهمين إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكما بحقهما، إلا أن المتهم «صاحب مكتب تصوير» والذي صدر الحكم غيابيا؛ قام بإعادة الإجراءات.