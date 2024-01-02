من تايلاند إلى الصين بدون تأشيرة .. تفاصيل

كشف رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين اليوم الثلاثاء، أن بلاده والصين ستتنازلان بشكل دائم عن متطلبات التأشيرة الدخول لمواطني كل منهما اعتبارا من مارس المقبل.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني عن تافيسين، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط عقب اجتماع مجلس وزراء تايلاند ، قوله "الإعفاء من متطلبات تأشيرة دخول مواطني البلدين تدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل".

وأوضح أن المسافرين من مواطني تايلاند والصين لن يكونوا مطالبين بالتقدم بأوراق تأشيرة مقدما لزيارة البلدين.. مضيفا "سيؤدي هذا إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين".

تأتي تلك التطورات عقب قرار تايلاند السابق الذي ينتهي فبراير المقبل بشأن إعفاء المواطنين الصينيين من متطلبات تأشيرة البلاد؛ في محاولة لتحقيق هدفها المتمثل في جذب 5 ملايين سائح صيني عام 2023.

وأظهرت بيانات حكومية تايلاندية أنه في عام 2023، استقبلت تايلاند 28 مليون سائح أجنبي، وهو ما يزيد قليلا عن هدفها ما أدى لتحقيق إيرادات بقيمة 1.2 تريليون بات أي ما يعادل 34.93 مليار دولار أمريكي.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج قد قالت في سبتمبر الماضي، "نحن، مثل تايلاند، نتطلع إلى المزيد من الزيارات المتبادلة للسياح إلى بلدان بعضنا البعض".