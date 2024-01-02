أزهر الشرقية يُعلن نتيجة مسابقة الإنشاد الجماعي لطلاب الإبتدائي

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن منطقة الشرقية أنتهت من فعاليات مسابقة الإنشاد الجماعي للمرحلة الابتدائية، والتي عقدت بمقر ديوان عام المنطقة، تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة ومتابعة من الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وأشار إلى أن المسابقة أقيمت في جو من الشفافية التامة، وأسفر نتائجها عن فوز كل: أحمد صبحى محمد من معهد عبدالوهاب حسن بكفر صقر، مصطفى إبراهيم عبد اللطيف من معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر، يوسف أبو بكر من معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر، محمد أيمن محمد من معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

كما أسفرت نتائج المسابقة عن فوز يوسف عثمان محمد من معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر، مصطفى محمد مصطفى من معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر، السيد عمر السيد من معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر، عائشة عبد السلام أحمد من معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر، رواء ضياء محمد من معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر، ناهد محمد السيد من معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

وأسفرت نتائج المسابقة أيضا عن فوز شوقى محمد من معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر، سارة عبد العظيم من معهد طلعت السميع النموذجي، جويرية محمود من معهد طلعت عبد السميع النموذجي، بتول سمير من معهد طلعت عبد السميع النموذجي، سلمى أمير من معهد طلعت عبد السميع السميع النموذجي، يارا وحيد من معهد طلعت عبد السميع النموذجي.

ويشار إلى أن أعمال المسابقات تمت تحت رعاية إدارة الطلاب بقيادة محمود عبد الباقي، وموجهي الأنشطة بالمنطقة الأزهرية.