الشرقية تبحث حالات الأسر الأولي بالرعاية بقرى صان الحجر لتوصيل مياه نظيفة

قال المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنطلاقا من دور الشركة المجتمعي، نُجري أبحاث لحالات الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز صان الحجر، تمهيدا لتوصيل المياه لهم، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية دون تحملهم أية أعباء مالية.

وأوضح بأن جهود فريق التوعية والمشاركة المجتمعية متواصل بعمل زيارات ميدانية، وأبحاث حالات للأسر الأكثر احتياجا بقرى المحافظة، وذلك في إطار التعاون بين الشركة والمؤسسات والجمعيات الأهلية.

ولفت إلى إنه تم عمل أبحاث حالات وزيارات ميدانية للأسر الأولى بالرعاية بمركز صان الحجر، تمهيداً لتوصيل المياه لهم، ضمن تنفيذ وصلات المياه بعدة قرى بالمحافظة، وبعد التأكد من أحقية المستفيدين من هذه الوصلات من خلال البحث الجاد و المعاينة على الطبيعة.

وأشار إلى أن الشركة تقدم التسهيلات كافة في إطار تنفيذ اللوائح و القوانين، لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة والتعاون التام مع جميع المؤسسات المعنية بهذا الأمر.