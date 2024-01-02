إستقرار أسعار اللحوم بأسواق البحيرة اليوم الثلاثاء
شهدت أسواق اللحوم والطازجة والمجمدة بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق2 يناير2024، إستقرار الأسعار لليوم الرابع علي التوالي، حيث تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي ) مابين 300 جنيها إلى 350جنيها للكيلو .
وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 220 إلي 250 جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 260 إلي 280 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 320 إلي350 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 370جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 200 إلي 230جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 180 إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 165إلي 175جنيها للكيلو .
يأتي إرتفاع أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، بالرغم من إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي من المفترض أن يؤدي إلي إستقرار الأسعار.