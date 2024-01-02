ثعبان سام يقاطع مبارة تنس في أستراليا (فيديو)

قاطع ثعبان سام مبارة تنس في أستراليا، ضمن مباريات بطولة "بريزبن" الدولية، بين النمساوي دومينيك ثيم والأسترالي جيمس مكابي.

واقتحم الثعبان السام المباراة بشكل مفاجئ، وتم إيقاف المباراة ليتم السيطرة عليه.

ويبلغ طول الثعبان 50 سم، لونه بني، وهو أحد أكثر الزواحف فتكًا في أستراليا.

Un serpent brun d’environ 50 cm a interrompu le premier tour des qualifications entre Dominic Thiem et James McCabe pendant 40 minutes à Brisbane. 🐍🇦🇺



Il est le serpent le plus 𝗠𝗢𝗥𝗧𝗘𝗟 en Australie et a dû être attrapé par un professionnel. 😳pic.twitter.com/7JIhyzC0ba — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) December 30, 2023



من جانبه، قال ثيم، المصنف الثالث على العالم سابقًا، إنه يحب الحيوانات "خاصة الغريبة منها، لكنهم قالوا إنه ثعبان سام حقا، وكان قريبا من الأطفال لذلك كان الوضع خطيرا حقا، إنه شيء لم يحدث لي أبدا، وهو شيء لن أنساه بالتأكيد أبدا".

