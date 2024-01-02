محمد غرابة يكشف أسباب إقامة معسكر منتخب مصر في العاصمة الإدارية

أكد محمد خالد غرابة مدير منتخب مصر، أن معسكر منتخب مصر سينطلق غدًا على ملعب العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية توافر مع اتحاد الكرة من أجل استضافة المعسكر، وقمنا بزيارة للملاعب مع المدير الفني والجهازين الإداري والطبي، وتم الاستقرار على مكان الإقامة والملاعب وكل التفاصيل.

وقال غرابة عبر بوكس تو بوكس: "نتمنى تحقيق حلم الجماهير المصرية في كأس الأمم، واختيار العاصمة الإدارية لأنه متوافر فيه كل شئ، والملعب هناك رائع للغاية، والمنتخب المصري سيكون أول فريق يتدرب عليه، وقمنا بتجهيز كل الأمور للاستعداد بشكل جيد للبطولة".

وأضاف: "منتخب مصر سيواجه تنزانيا يوم 7 يناير في السادسة مساءً، بعدها سنمنح اللاعبين راحة سلبية، قبل السفر لكوت ديفوار يوم 9 يناير بطائرة خاصة في الثالثة عصرًا".

وواصل: "بنسبة 85% كل اللاعبين المحترفين يصلون غدًا إلى معسكر منتخب مصر، ومحمد صلاح قد يصل يوم الثلاثاء أو الاربعاء".

وزاد: "هناك تطور واضح في صفوف منتخب مصر، والروح جيدة للاعبين، وهناك حالة حماس شديدة، ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر، ونتمنى دعم الجمهور والاعلام، وننسى جميع الأمور الآخرى".