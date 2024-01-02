إصابة 5 طالبات باختناق نتبجة تسرب غاز ببني سويف

أصيبت 5 طالبات بإختناق نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل سكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتم نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهن.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض 5 طالبات جامعيات لاختناق واغماء نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل سكن خاص بأحد العقارات الكائنة في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابات إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابات وهن: شيماء خالد أبو عزيز أمين 23 عامًا، مصابة باغماء، تقيم بمحافظة الأقصر، نورة جمعة عبد الستار 23 عامًا، مصابه بهبوط ودوخة، تقسم بمحافظة المنوفية، ريم وجدي محمود 23 عامًا، مصابه بتشخيص دوخة، تقيم بمحافظة أسيوط، أميمة عصام الدين 24 عامًا، مصابة بهبوط ودوخه تقيم بمحافظة سوهاج، ريم عماد صالح 23 عامًا، مصابه بهبوط، تقيم بمحافظة بني سويف.

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