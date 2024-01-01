صلاح وجاكبو يضربان نيوكاسل بهدفين متتاليين

عزز فريق ليفربول تقدمه على نظيره نيوكاسل بتسجيل هدفين متتاليين لتصبح النتيجة 4-2 في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح الهولندي الدول جابو في تسجيل الهدف الثالث لفريق ليفربول بالدقيقة 78 من عمر اللقاء، ليرد نيوكاسل سريعاً بالهدف الثاني في الدقيقة 81 عن طريق سفين بوتمان.

وفي الدقيقة 86 يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية لليفربول في المباراة سجل منها محمد صلاح الهدف الرابع لفريقه.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، داروين نونيز.