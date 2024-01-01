الثلاثاء 02 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صلاح وجاكبو يضربان نيوكاسل بهدفين متتاليين

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول

عزز فريق ليفربول تقدمه على نظيره نيوكاسل بتسجيل هدفين متتاليين لتصبح النتيجة 4-2 في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

txt

كورتيس جونز يستعيد التقدم لـ ليفربول أمام نيوكاسل

ونجح الهولندي الدول جابو في تسجيل الهدف الثالث لفريق ليفربول بالدقيقة 78 من عمر اللقاء، ليرد نيوكاسل سريعاً بالهدف الثاني في الدقيقة 81 عن طريق سفين بوتمان.

وفي الدقيقة 86 يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية لليفربول في المباراة سجل منها محمد صلاح الهدف الرابع لفريقه.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، داروين نونيز.

الجريدة الورقية