الثلاثاء 02 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبيرة فلك تبشر مواليد برج الجوزاء وتحذر "السرطان في 2024 (فيديو)

نيفين أبو شالة، عالمة
نيفين أبو شالة، عالمة الفلك

قالت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، إن عام 2024، سيكون إيجابيا على أصحاب برج الجوزاء، معقبا: "أصحاب برج الجوزاء سيحققون العديد من الأهداف المختلفة في حياتهم، وعليهم بضرورة تقديم تنازلات للوصول إلى أهدافهم".

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مواليد برج الجوزاء أشخاص عمليين 

وأضافت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"،مساء اليوم الإثنين: "مواليد برج الجوزاء أشخاص عمليين يحبون المال أكثر من العاطفة".

وقدمت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، توقعات برج السرطان 2024، مشيرة إلى أن توقعات برج السرطان 2024، كلها إيجابية، ومواليد هذا البرج سيحلون العديد من المشاكل".

وأشارت إلى أن مواليد السرطان سيتعرضون للنحس والعين، لذا عليهم استخدام الملح الصخري، موضحة أن مواليد برج الطور، سينتقل من مكان عمل إلى مكان آخر، وعليه الانتباه جيدا، والانتباه إلى الأمور العاطفية جيدا، وهو عام قرار الزواج.

كشفت نيفين أبو شالة، خبيرة أبراج، عن حظوظ اللاعبين في 2024، قائلة: "شيكابالاكان  لديه حظوظ جيدة  في 2023 ولكن هناك خوف عليه في 2024 إذا لم يتخل عن الفوضى، ومحمود عبدالمنعم كهربا لديه حظوظ في غاية القوة وجيده وسيكون مثل محمد صلاح،  وإمام عاشور كان لديه حظوظ جيدة العام الماضي.
وتوقعت نيفين أبو شالة، خبيرة أبراج، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء الأحد أن برج الجدي  سيكون الأكثر حظا في عام 2024، مشيرة إلى أن كوكب زحل هذا العام في 12 برجا.
 

وتابعت نيفين أبو شالة خبيرة أبراج، أن أول 4 أشهر من العام سيكون برج الحمل مرتاح ماديا ثم يتعرض لتعب لمدة شهرين، لافتة إلى أنه لابد من الحذر من العصبية وعدم اتخاذ القرارات السريعة.
وأشارت خبيرة الفلك، إلى أن مواليد برج التور، سينتقل من مكان عمل إلى مكان آخر، وعليه الانتباه جيدا، والانتباه إلى الأمور العاطفية جيدا، وهو عام قرار الزواج.

برج الجوزاء، مطالب بالهدوء وعدم التسرع

وتابعت أن مواليد برج الجوزاء، مطالب بالهدوء وعدم التسرع في اتخاذا قراراته وسينتقل من عمل إلى عمل ولابد من التحكم في أعصابه.

 

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