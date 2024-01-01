الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كورتيس جونز يستعيد التقدم لـ ليفربول أمام نيوكاسل

مباراة ليفربول ونيوكاسل
مباراة ليفربول ونيوكاسل

إستعاد فريق ليفربول تقدمه امام نيوكاسل بتسجيل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-1 في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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إيزاك يشعل قمة ليفربول ونيوكاسل بهدف التعادل

وسجل كورتس جونز نجم ليفربول الصاعد هدف فريقه الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وكان ليفربول قد تقدم بالهدف الاول مع بداية الشوط الثاني عن طريق نجمه محمد صلاح، قبل أن يعدل السويدي الكسندر ايزاك النتيجة لنيوكاسل.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، داروين نونيز.

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