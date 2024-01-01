آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول الثانوي الإلكترونية للعام الدراسي 2023-2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصف الأول الثانوي العام، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حتى يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

وطالبت وزارة التربية والتعليم المدارس الثانوية، بالتنبيه على طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية، وفى حالة وجود أخطاء، يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة.

تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2024

يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الدخول على رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي التابع لوزارة التربية والتعليم من هنــا.

تنبيه هام لطلاب الصف الأول الثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا هامًا لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الأول الثانوي عام وخدمات"، بضرورة الدخول على مركز معلومات وزارة التربيه والتعليم.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن ذلك لمراجعة بيانات طلاب صفوف النقل في مرحلة الثانوية العامة للتقدم لامتحان 2023/2024 والدخول يكون بالبريد الالكترونى الموحد الخاص بالطالب ومراجعة البيانات بدقة وكتابة الاستمارة الالكترونية ومراجعة اللغة الثانية.

وأضافت أنه بالنسبة للصف الثاني الثانوي، يجب مراجعة الشعبة واللغة الثانية وإذا وجدت بيان خطأ وترغب في تعديله اذهب لمدرستك ولا تضغط حفظ إلا إذا كانت المعلومات صحيحة الدخول بالبريد الموحد للطالب.

آلية امتحانات النقل في الثانوية العامة 2024

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة امتحانات صفوف النقل في الثانوية إلكترونيًا على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم بتدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وأكد وزير التربية والتعليم عقد امتحانات صفوف النقل في الثانوية العامة التي تتضمن الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية.



