الإثنين 01 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيزاك يشعل قمة ليفربول ونيوكاسل بهدف التعادل

ايزاك نجم نيوكاسل
ايزاك نجم نيوكاسل

نجح فريق نيوكاسل في تسجيل هدف التعادل أمام ليفربول لتصبح النتيجة 1-1 ف المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

txt

محمد صلاح يسجل هدف التقدم لليفربول في شباك نيوكاسل

نجح الكسندر إيزاك في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 بتسديدة رائعة سكنت شباك الريدز.

وكان الشوط الأول د انتهى بالتعادل السلبي، وسجل خلاله ايزاك هدفاً تم الغاءه بداعي التسلل كما أهدر محمد صلاح نجم ليفربول ركلة جزاء.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، داروين نونيز.

الجريدة الورقية