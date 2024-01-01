اقتصادية النواب: التضخم تأثيرة مباشر على المواطن وارتفاع الأسعار

كشف النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تأثير التضخم على ارتفاع الأسعار، مشددًا على أن الشئ الذي يؤثر مباشرة على المواطن هو التضخم، موضحًا أنه سبب زيادة الأسعار.

تأثير التضخم على ارتفاع الأسعار

وأوضح "الصعيدي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه لابد من الحكومة التصدى للتضخم وبسرعة كبيرة، مشددًا على أن إعلان الحكومة عن 7 سلع استراتيجية يخضعوا لقانون حماية المستهلك ويحتك به المواطن بمنع تخزينهم والإعلان عنهم وسعرهم حتى لا يتعرضون لاحتكار وهو إجراء سريع وسيضبط السوق.

وأشار إلى أن إعلان 7 سلع استراتيجية لابد أن يقابله الجزء الرقابي من الدولة والحكومة، موضحًا أنه يشدد على الحكومة بأنه لابد من تشديد الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن الطبقة المتوسطة تأثرت بشكل كبير بالتضخم وعدد كبير منهم لم يعد يتحمل تكلفة تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة.

وأوضح أن قانون حماية المستهلك ينص على وضع السلع على المنتج من المصنع، مشددًا على أنهم طالبوا جهاز حماية المستهلك بضرورة وضع الأسعار على المنتج، وعلى المواطن دور وأن يساعد ويبلغ عن أي انتهاك، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج للسلع يزيد من العرض ويقلل من الأسعار.

ومن جانبه، علق د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على أحد أسباب ارتفاع الأسعار ي مصر، مشددًا على أن التضخم هو نقطة في قضية كبيرة ولها اعتبارات عدة، موضحًا أن للتضخم شقين، أولهما شق خارجي ونحن غير قادرين من السيطرة عليه، بالإضافة إلى شق داخلي ونحاول السيطرة عليه.

وشدد على أن أن الأسعار ارتفعت وانفلتت دون رقابة من الخارج أو الداخل، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي".

وأوضح أنه لابد أن يعاد النظر في نقطة الرقابة، مؤكدًا أن الرقابة لا يجب أن تكون على التاجر فقط ولكنها تكون وتبدأ من الرقابة على المصنع مرورًا بالرقابة على عمليات الشحن والرقابة على السوق.

وأكد أن هناك زيادة في الأسعار بنسب 40% عن السعر الرسمي، وهذا ما جعل الحكومة لوضع الرقابة على 7 سلع استراتيجية، مشددًا على أن الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار هو زيادة المعروض في الأسواق والمنافذ التموين والتابعة للدولة.