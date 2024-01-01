الإثنين 01 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يعلن إقترابه من حل أزمة إيقاف القيد (شاهد)

عمرو أدهم
عمرو أدهم

كشف عمرو ادهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تطورات إيجابية في ملف أزمة إيقاف النادي عن القيد، مشيراً إلى الإقتراب من التوصل لحل نهائي لهذه الأزمة.

txt

المندوه يعقد إجتماعاً مع روابط جماهير الزمالك بالدول العربية

وقال عمرو ادهم في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماع “إكس”: “ تم سداد حق رعاية نداي وجاري سداد حق رعاية سامسون تم سداد جزء من المستحقات و جدولة جزء اخر من خلال تفاوض مباشر سهل يعكس تقدير من مساعدي فيريرا لقيمة نادي الزمالك ”.

وأضاف عضو الزمالك: “ الشكر لحسني خطاب و مساعدي فيريرا علي التجاوب مفاوضات ايجابية مع سبورتنج واتشيمبونح وكاراكاس، الحل قريب بتوفيق من الله ”.

ويسعى الزمالك لإنهاء أزمة القيد في أسرع وقت لتدعيم صفوفه ببعض الصفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

الجريدة الورقية