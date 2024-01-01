إصابة 11 راكبًا في انقلاب سيارة بإسنا جنوب الأقصر

أصيب 11 في حادث إنقلاب سيارة "كبود" لنقل الركاب، في المسافة بين كوبري المطاعنة، وقرية الدير بمدينة إسنا بجنوب الأقصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بمنطقة الجزيرة؛ إثر انفجار إحدى عجلات السيارة، مما تسبب فى إصابة 11 راكب بإصابات متنوعة بين كسور وكدمات متفرقة.

وشملت قائمة المصابين: رانيا السيد أحمد، 22 عام، ميسا السيد أحمد، 23 عام، محمد أمين، 60 سنة، محمد جمال، 28 عام، ربيع مصطفى، 50 سنة، نصر محمود، 50 سنة، وفاء محمد 20 عام، هدى إبراهيم، 22 سنة، ومحمد حسين، 29 عام، مصطفى فراج الطاهر 41 سنة، ومحمود محمد 35 عام.

وتم على الفور نقل المصابين بسيارات إسعاف إلى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا؛ لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.