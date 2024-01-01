إصابة 5 طالبات باختناق نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل سكن خاص بمدينة بني سويف

تعرضت 5 طالبات للإصابة باختناق نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل سكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة ، وتم نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهن.

إصابة 5 طالبات باختناق نتيجة تسرب غاز طبيعي

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بتعرض 5 طالبات جامعيات لاختناق وإغماء نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل سكن خاص بأحد العقارات الكائنة في مدينة بني سويف الجديدة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق الاسعاف موقع البلاغ، وجرى نقل المصابات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

وخلف الواقعة عن إصابة " شيماء خالد أبو عزيز أمين 23 عامًا، مصابة بإغماء، تقيم بمحافظة الأقصر، نورة جمعة عبد الستار 23 عامًا، مصابه بهبوط ودوخة، تقسم بمحافظة المنوفية، ريم وجدي محمود 23 عامًا، مصابه بتشخيص دوخة، تقيم بمحافظة أسيوط، أميمة عصام الدين 24 عامًا، مصابة بهبوط ودوخه تقيم بمحافظة سوهاج، ريم عماد صالح 23 عامًا، مصابة بهبوط، تقيم بمحافظة بني سويف.