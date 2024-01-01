مسعفان يعيدان ربع مليون جنية لأسرة مصاب في حادث بمدينة نصر

أصيب موظف بجمعية خيرية إثر انقلاب دراجته النارية فى مدينة نصر، وانتقل رجال الإسعاف إلى مكان البلاغ، وعثرا على أكثر من ربع مليون جنيه، وقاما بإعادتها إلى أسرة المصاب.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مرفق الإسعاف بالقاهرة بلاغا عن حادث دراجة بخارية بنطاق حي مدينة نصر، وهرعت إحدى فرق الإسعاف لتلبية الاستغاثة فور تلقيها، وفور وصولها لموقع الحادث تبين وجود مصاب يعاني من اضطراب في درجة الوعي، ويعمل موظفا بواحدة من الجمعيات الخيرية.

وكان المصاب يحمل مبلغا ماليا ومتعلقات تتبع الجمعية الخيرية تناهز الربع مليون جنيه، وتمكن فريق المسعفين من تأمين المصاب ونقله للمستشفى لاستكمال رحلته العلاجية، وتلا ذلك قيامهما بالتواصل مع ذوي المصاب ومسئولي الجمعية الخيرية لاستلام المبلغ المالي ومتعلقات المصاب.