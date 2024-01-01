الإثنين 01 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مسعفان يعيدان ربع مليون جنية لأسرة مصاب في حادث بمدينة نصر

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب موظف بجمعية خيرية إثر انقلاب دراجته النارية فى مدينة نصر، وانتقل رجال الإسعاف إلى مكان البلاغ، وعثرا على أكثر من ربع مليون جنيه، وقاما بإعادتها إلى أسرة المصاب.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مرفق الإسعاف بالقاهرة بلاغا عن حادث دراجة بخارية بنطاق حي مدينة نصر، وهرعت إحدى فرق الإسعاف لتلبية الاستغاثة فور تلقيها، وفور وصولها لموقع الحادث تبين وجود مصاب يعاني من اضطراب في درجة الوعي، ويعمل موظفا بواحدة من الجمعيات الخيرية.

وكان المصاب يحمل مبلغا ماليا ومتعلقات تتبع الجمعية الخيرية تناهز الربع مليون جنيه، وتمكن فريق المسعفين من تأمين المصاب ونقله للمستشفى لاستكمال رحلته العلاجية، وتلا ذلك قيامهما بالتواصل مع ذوي المصاب ومسئولي الجمعية الخيرية لاستلام المبلغ المالي ومتعلقات المصاب.

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