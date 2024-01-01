المندوه يعقد إجتماعاً مع روابط جماهير الزمالك بالدول العربية

عقد الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك اجتماعاً عبر زووم مع الروابط الجماهيرية للنادي في الدول العربية.



يأتي ذلك حرصا من مجلس الإدارة على التواصل مع روابط جماهير النادي، واستمرت الاجتماع أكثر من ساعة مع روابط جماهير الزمالك في السعودية والإمارات وقطر.

وتم خلال الاجتماع الحديث بشأن العضويات العاملة والموسمية الخاصة بالنادي لجماهير ومحبي الزمالك من الدول العربية،

وتطرق الاجتماع لمناقشة تفعيل دور الروابط وعمل تطبيق لنادي الزمالك عبر الهاتف المحمول، مع وجود مزايا لحاملي كارنيه النادي في الخليج.