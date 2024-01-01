مستشفى الطلاب بجامعة أسيوط يستقبل 107 طلاب وافدين من مختلف الدول العربية

تحققت العديد من الإنجازات والتقدم في مجال الرعاية الصحية المقدمة للطلاب والعاملين والمجتمع المحلي ففي عام 2023، تم تعاقد مستشفى الطلاب بجامعة أسيوط مع شركة مصر للتأمين، بهدف توفير خدمات العيادة الطبية للعاملين بالمستشفى. تعتبر هذه الخطوة هامة لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للموظفين وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى الطلاب والجامعة الأهلية بأسيوط، بهدف تقديم خدمات طبية متميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأهلية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التبادل المعرفي وتقديم الرعاية الصحية الشاملة للجميع.

وفي فترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2023، استقبل مستشفى الطلاب 107 طالبًا وافدًا من مختلف الدول العربية. تم توفير رعاية استثنائية لهؤلاء الطلاب، مما ساهم في تعزيز سمعة المستشفى على المستوى الإقليمي وجذب المزيد من الطلاب المحتملين.

تعمل إدارة المستشفى بجهود مضاعفة لتحقيق التميز في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، وذلك بفضل الجهود المشتركة للدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعي

يتميز مستشفى الطلاب بجامعة أسيوط بالتجهيزات المتطورة والكوادر الطبية والتمريضية ذات الخبرة والكفاءة. ويسعى المستشفى باستمرار لتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للطلاب والعاملين والمجتمع المحلي بشكل عام.

من خلال هذه الانجازات، يؤكد مستشفى الطلاب بجامعة أسيوط على التزامه الراسخ بتقديم رعاية طبية متميزة ودوره الحيوي في توفير الخدمات الصحية للمجتمع التعليمي والمحلي. ومن المتوقع أن يستمر المستشفى في تحقيق المزيد من النجاحات والتقدم في المستقبل.