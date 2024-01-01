محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بقطاع الطرق

في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتنفيذ المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بقطاع الطرق والنقل بالمحافظة، وسرعة إنجازها والالتزام بالتوقيتات المعدة مسبقًا والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات.

تواصل مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، أعمال التطوير والرصف بعدد من مشروعات تطوير المحاور المرورية بمحافظة الإسماعيلية.

حيث قامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، اليوم الاثنين، بتنفيذ أعمال فرد الطبقة الأسفلتية بالشارع الفاصل بين أرض الجمعيات وأرض المزادات بحي ثالث الإسماعيلية.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت المديرية باستكمال الأعمال بطريق أحمد عرابي بمدينة التل الكبير، والذي تم تطويره بشكل كامل من أعمال توسعة ورصف وازدواج بطول ٣.٥ كيلومتر، لخدمة المواطنين بمدينة التل الكبير والقرى التابعة للمركز.

وأشار المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إلى الاهتمام بأعمال إعادة الشيء لأصله بكافة أرجاء المحافظة طبقًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية.

مضيفًا، تم اليوم إنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله بالشوارع المحيطة بالنادي الإسماعيلي الاجتماعي، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بعد الانتهاء من أعمال توصيل بعض المرافق الخاصة بالكهرباء والغاز الطبيعي.

مختتمًا، تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بتنفيذ العديد من الأعمال لتدعيم إنشاء شبكات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة، وقامت المديرية اليوم بتنفيذ عدة أعمال بمدينة القنطرة غرب لإنشاء عدد من بالوعات صرف الأمطار بها.