البحر الأحمر يشتعل بعد اشتباك الحوثيين مع سفن أمريكية وصحف عالمية تحلل

اشتبك الحوثيين اليوم الإثنين مع سفن أمريكية فى البحر الاحمر، بعد تعهدهم بالانتقام لمقتل 10 من رجالها، استهدفتهم قوات أمريكية، أمس الأحد.

قالت اشنطن بوست، إن نصرالله نفذ استراتيجية جديدة تسمى "وحدة الساحات" وتعهدت جميع الجماعات بالعمل في مناطقها في حال تعرض أي منها للهجوم على غزة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذه الاستراتيجية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحوثيين في اليمن يستخدمون سلاح جديد ضد إحدى "البوارج الأمريكية" في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

وقالت صحيفة معاريف، إن الحوثيين هاجموا سفينة حربية أمريكية بالبحر الأحمر وسط تبادل كثيف لإطلاق النار.



انطلقت صفارات الإنذار في جنوب الجولان السوري المحتل، بعد سقوط صواريخ انطلقت من الأراضي السورية على المناطق المحتلة في سوريا.

واستشهد أسير فلسطيني من مدينة نابلس في سجن مجدو، بعد تعرضه للتعذيب والإهمال الذي يتعرض له معظم الأسرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.