غدا.. غلق موقع تسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للترم الأول

يغلق غدا الثلاثاء الموقع الخاص بتسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للترم الأول من العام الدراسي 2023 / 2024.

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه علي أولياء الأمور الذين لم يقوموا بدفع المصروفات حتى الآن وتسجيل بيانات الطلاب سرعة الانتهاء من ذلك، وعلي أولياء الأمور الذين قاموا بدفع المصروفات ولم يسجلوا بيانات الطلاب سرعة تسجيل بيانات الطلاب ورفع مستندات التقدم علي الموقع.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج" أبناءنا فى الخارج للعام الدراسي 2023 – 2024، موضحة أنه يتم دفع رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 مائة وخمسون دولار امريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.