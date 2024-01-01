تموين أسيوط يوزع 220 أسطوانة بوتاجاز على أهالي قرية النواميس بالبداري اليوم

قامت مديرية التموين بمحافظة أسيوط بتوزيع 220 اسطوانة بوتاجاز على سكان قرية النواميس في مركز البداري. وذلك بهدف تلبية احتياجات الأهالي من البوتاجاز وتخفيف عبء الطوابير الطويلة التي كانت تواجههم في الماضي.

أن توزيع الاسطوانات البوتاجاز في قرية النواميس هو جزء من جهود مديرية التموين بأسيوط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد تم تحديد عدد الاسطوانات الموزعة بناءً على الاحتياجات الفعلية للقرية، بهدف ضمان توافر الغاز للأهالي بصفة يومية ويهدف هذا التوزيع إلى تحسين جودة حياة الأهالي وتسهيل عمليات الطهي في منازلهم، مما يسهم في توفير الراحة والسلامة للأسر وتقديم خدمة متميزة للمجتمع المحلي.

يتولى أيمن ناصر، مدير التموين في البداري، وحسين غريب، رئيس الوحدة المحلية بالنواميس، متابعة وإشراف عملية التوزيع وتوفير حصص يومية لقرية النواميس. ومن المتوقع أن يتم القضاء تمامًا ونهائيًا على أي طوابير انتظار للحصول على اسطوانات البوتاجاز.

أكد ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على توفير البضائع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وبصورة مستدامة. وتعتبر مديرية التموين بأسيوط مسؤولة عن تنظيم وتوزيع السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية في المدينة والقرى المحيطة بها، وهذا ما يجعل العملية تحت إشراف مدير تموين البداري ورئيس الوحدة المحلية بالنواميس ضرورية لضمان نجاح العملية.

وأشار حماد بأن الأهالي في القرية سيستفيدوا من هذه التوزيعات بصورة كبيرة، حيث ستسهم في تلبية احتياجاتهم اليومية من الغاز للاستخدام المنزلي. ستساهم هذه الخطوة في تحسين جودة الحياة وتخفيف العبء على الأسر في القرية، حيث لن يعانوا بعد الآن من طوابير الانتظار طويلة للحصول على اسطوانات البوتاجاز.

وأوضح حماد بأن هذا الإجراء هو خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة الأهالي في القرية. وتتطلع مديرية التموين بأسيوط إلى توفير المزيد من الخدمات الأساسية للمواطنين في المستقبل، بهدف تلبية احتياجاتهم ورفع مستوى راحتهم الحياتية.

وقد أشاد ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالجهود المبذولة من قبل فريق التموين بأسيوط والجهات المعنية لضمان توفير البوتاجاز بشكل مستدام وفعال. وأعرب عن تقديره للتزامهم برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رغباتهم.

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن هذا التوزيع يأتي في إطار جهود وزارة التموين لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المجتمع. وتعد هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة في المناطق الريفية. مع هذا التوزيع اليومي، يمكن لسكان النواميس أن يتمتعوا بخدمات مريحة ويعيشوا حياة أفضل.