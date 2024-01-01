أشرف صبحي: الكيانات الشبابية لعبت دوراً بارزاً في المساندة الوطنية والمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية

خلال تكريمهم لجهودهم في تنمية الوعي والمشاركة السياسية

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الكيانات الشبابية التابعة لوزارةالشباب والرياضة، وذلك تقديراً لجهودهم في المساندة الوطنية والمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمركز الابتكارالشبابي والتعلم بالجزيرة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتعاون مع مكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وأعضاء الكيانات الشبابية.

صبحي: الوزارة تحرص على دعم الكيانات الشبابية وتوفير الدعم اللازم لها من أجل القيام بدورها في خدمة الشباب المصري

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "إن الشباب هم عماد الوطن، ومستقبله، ونحن نعمل على دعمهم، وإعدادهم ليكونوا قادرين على القيام بدورهم في المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير المناخ المناسب للشباب للإبداع والابتكار، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات الشبابية".

وأشار وزير الشباب إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية دور الشباب في المجتمع، وأنها تعمل على دعم الشباب المصري، وإعداده ليكون قادراً على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية في البلاد، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الكيانات الشبابية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، ودعم الشباب المصري.

وأكد "صبحي" أن الكيانات الشبابية ضمت كافة فئات المجتمع، ولعبت دوراً بارزاً في المساندة الوطنية والمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية، التي تهدف إلى نشر الوعي الانتخابي، وتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للجهود التي بذلتها الكيانات الشبابية، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون مع الكيانات الشبابية، وتوفير الدعم اللازم لها، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، والقيام بدورها في خدمة الشباب المصري، مشيراً الي ضم تلك الكيانات تحت مظلة واحده هي اتحاد الكيانات الشبابية.

وفي ختام كلمته، وجه وزير الشباب والرياضة الدعوة إلى الكيانات الشبابية التي تم تكريمها، إلى مواصلة جهودهم في خدمة الشباب المصري، ودعم مسيرة التنمية في البلاد.

ومن جانبه، قدم ممثلو الكيانات الشبابية، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على هذا التكريم، مؤكدين أنهم سيواصلون جهودهم في خدمة الشباب المصري، ودعم مسيرة التنمية في البلاد.

وتضمنت قائمة الكيانات الشبابية التي تم تكريمها ٤١ كياناً شبابياً.