وكيل تموين أسيوط: توزيع السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلوجرام الواحد

في إطار الدور الهام الذي تلعبه مديرية التموين بمحافظة أسيوط في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الوضع الاقتصادي العام في محافظة أسيوط وجهود الدولة للتخفيف من الأعباء المادية على المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وأهمية توزيع السكر الحر بأسعار مخفضة على المواطنين في المحافظة

توزيع السكر الحر بسعر 27 جنيه للكيلوجرام الواحد

تعمل مديرية التموين باسيوط بجهود مشتركة بين مديري إدارات التموين بالمركز والأحياء ورؤساء مجالس المدن والمراكز في جميع أنحاء المحافظة. يتم توزيع السكر الحر بسعر 27 جنيه للكيلوجرام الواحد، وهو سعر مناسب وميسر للمواطنين

أكد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن التوزيع يهدف إلى الحد من التلاعب في أسعار السكر وتوفيره بأسعار معقولة ومنخفضة للمواطنين. وهذا يعزز استقرار الأسعار ويسهم في تحسين المعيشة اليومية للمواطنين. يتم توزيع السكر في السوبر ماركت والمحال التجارية بالشكل اللازم لتلبية احتياجات السكر للمواطنين.

وأشار ممدوح حماد على أهمية تعاون جميع الجهات المعنية في تنفيذ هذا البرنامج بنجاح وتوفير السكر الحر بأسعار مناسبة للمواطنين. كما أشاد بجهود المديرية والمشرفين الذين يعملون بجد لتنظيم عملية التوزيع والتأكد من توافر الإمدادات بشكل مستمر.

واستعرض ممدوح حماد بعض المبادرات الأخرى التي تقوم بها مديرية التموين في بسيوط، مثل توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار ميسرة وتنظيم الأسواق لتفادي التلاعب والغش في أسعار المواد الاستهلاكية.

وأشار ممدوح حماد على استمرار التعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لضمان توفير السكر الحر بأسعار معقولة وتلبية احتياجات المواطنين في محافظة أسيوط. يأتي ذلك في إطار التزام الوزارة بتحقيق العدالة الاقتصادية وتوفير الحياة الكريمة للجميع في مصر.

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن مديرية التموين تعمل بحرص على ضمان أن يصل السكر الحر إلى المستهلكين بالتساوي وبشكل عادل، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين. وتضمن تلك الجهود أن يكون السكر متاحًا لجميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المحدود.

وأشار وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن هذه الخطوة تعد جزءًا من السياسة الحكومية لتحقيق التموين الشامل وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين. وتعد مديرية التموين باسيوط من الجهات الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة في المحافظة.