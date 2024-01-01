توافد صناع الموسيقي والمطربين على عزاء والدة الموزع أحمد عادل (صور)

حرص عدد كبير من صناع الموسيقي والمطربين، على تقديم العزاء لـ الموزع الموسيقي أحمد عادل في والدته، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

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عزاء والدة االموزع أحمد عادل

وصل العزاء كل من: المنشد مصطفي عاطف الذى ظل يستقبل واجب العزاء مع عادل، كما وصل أيضا الملحن مدين والمطرب عصام كاريكا والشعراء مصطفى مرسي ومحمد عاطف والملحن شريف حمدان ومحمد راجح.

عزاء والدة االموزع أحمد عادل



وكان في لصفوف الأولى كلًا من وصل المطرب تامر سيف والملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والملحن والمطرب مصطفى جاد ومهندسو الصوت أحمد ومحمد جودة ومصطفى رؤوف والإعلاميتان إيمان رياض ودعاء عامر.

عزاء والدة االموزع أحمد عادل

رحلت والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل، بعد صراع مع المرض عصر أمس، وتم تشييع جثمانها بعد صلاة العصر بمسجد الصحابة بمدينة نصر وتم الدفن بمقابر الأسرة بأكتوبر.

