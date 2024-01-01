كشف طبي و قياسيات بدنية لمنتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا ٢٠٢٤

خضع عدد من لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم لكشف طبي وقياسات بدنية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ، في إطار التجهيز و الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ بكوت ديفوار و التي تنطلق يوم ١٣ من شهر يناير الجاري .

ينطلق غداً الثلاثاء ٢ يناير ، معسكر منتخب مصر الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة ، يتخلله مباراة ودية يوم ٧ يناير أمام تنزانيا ثم السفر يوم ٩ لكوت ديفوار .

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قد أعلن عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار و اللاعبون هم :

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد أبو جبل

محمد صبحي

عمر كمال

محمد هاني

أحمد حجازي

علي جبر

أحمد سامي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حمادة

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا

ويشارك 24 منتخبا في كأس أمم أفريقيا 2023 للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021.

وقسمت المنتخبات إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

أما بقية مباريات كأس أمم أفريقيا ستلعب بنظام خروج المغلوب، وذلك بداية من ثُمن النهائي.

مواعيد مباريات منتخب مصر في في كأس أمم أفريقيا



الجولة الأولى: مصر × موزمبيق - الأحد 14 يناير 2024 - 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: مصر × غانا - الخميس 18 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة: كاب فيردي × مصر - الاثنين 22 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

مجموعات كأس أمم أفريقيا



المجموعة الأولى: ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.