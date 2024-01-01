صحة الفيوم تناقش ترشيد استهلاك المضادات الحيوية

عقدت ادارة الصيدلة فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة رحاب جبيلى -مديرة الادارة اجتماعا لمديرى المستشفيات و وكلاءهم والصيادلة الاول ومسئول AMR من اجل مناقشة ترشيد استهلاك المضادات الحيوية بحضور الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتورشريف صبحى -مدير ادارة الطب العلاجى و الدكتورمحمد عبد الله -مدير ادارة الطوارئ والمستشفيات كما حضر الاجتماع ايضا مديرى ادارات مكافحة العدوى والمعامل و التمريض بالمديرية.

وتم خلال الاجتماع تسليم البروتوكول والسياسات التى يتم اتباعها بالمستشفيات الحكومية

وقد اوصى الاجتماع بتعميم السياسات بصيدليات الداخلى بالمستشفيات فئة المشاهدة والحفظ

ومنح المستشفيات 10 ايام للتهيئة وايضا تسليم تقارير المضادات الحيوية لادارة الصيدلة بالمديرية بانتظام .

كما قامت الدكتورة رنا ربيع -مفتش صيدلة اكلينيكية و -مسئول المعلوماتية الدوائية بعرض شرح تفصيلى عن تعليمات الوزارة بخصوص ترشيد استهلاك المضادات الحيوية

وقد تم عقد الاجتماع بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية.

الطفولة والامومة

وفى وقت سابق نظمت ادارة الامومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة ابتسام روبى -مدير الادارة ندوة توعوية عن زواج الاقارب و الامراض الوراثية الناتجة عن زواج الاقارب برعاية الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وباشراف الدكتورة نبيلة عبد المقصود -رئيس لجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومى للبحوث وبمشاركة الازهر والكنيسة والتربية والتعليم. وحاضر فى الندوة اساتذة من المركز القومى للبحوث الدكتورة مها عبد الفتاح ابراهيم - استاذ مساعد بقسم وراثة الفم والاسنان والدكتور خالد حامد محي -استاذ مساعد بقسم الوراثة الاكلينيكية والدكتورة هدى عبد الله احمد رضوان -باحث الوراثة الجزيئية والدكتور خالد محمد رفعت -باحث بقسم الوراثة الخلوية والدكتورة سها سمير عبد العزيز - باحث بقسم الوراثة البيوكيميائية والدكتور على احمد ابو النصر -باحث بقسم تشخيص امراض الجنين .

حضر الندوة 50 من الاطباء و مفتشى التمريض وا لتمريض و مسئولى اعلام تنظيم الاسرة و المثقفات السكانياتواعضاء ادارة الامومة والطفولة والحد من الاعاقة والارشاد الوراثى .

حضر الندوة من الازهر كل من الشيخ على فتحى سيد -مدير التعليم الثانوى و الشيخ خالد عبد اللطيف -مسئول تدريب ومن الكنيسة القمص فليمون لبيب -كاهن مطرانية الفيوم (كنيسة مارمينا) والقس نوفير يوسف -كاهن مطرانية الفيوم (كنيسة مارمينا) ومن التربية والتعليم هالة محمد امين - مدير ادارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم .

وقام بالتنسيق للندوة من المركز القومى للبحوث الدكتورة عزة الزغبى ابراهيم واقيمت الندوة بقاعة الدكتورة داليا رشدى بمدرسة التمريض.

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