التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الطاقة بالسعودية

شغلت وظائف وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، محركات البحث بموقع “جوجل”، بعدما أعلنت عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

أماكن وظائف وزارة الطاقة:

وبحسب ما جاء في بيان وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، فأن الوظائف بفروع الوزارة في كل من أبها، وتبوك، والظهران، وبريدة، والرياض.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الطاقة:

وأوضحت وزارة الطاقة، في بيانها، أن التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة جاءت كالتالي:

خبير توطين سلاسل الامداد.

أخصائي توطين الخدمات.

خبير أول تحليل بيانات.

محلل إدارة لجان ودعم إستراتيجي.

أخصائي أول إدارة لجان ودعم إستراتيجي.

مدير تحليل البيانات وذكاء الأعمال.

خبير إدارة لجان ودعم استراتيجي.

كبير مهندسين تكامل ودعم مبادرات.

موعد التقديم على وظائف وزارة الطاقة:

ونوهت إدارة وزارة الطاقة، أن التقديم متاح على الوظائف الشاغرة اعتبارًا من اليوم الإثنين 1 يناير 2024م، وحتى استكمال العدد المطلوب.

رابط التقديم على وظائف وزارة الطاقة:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــــــــــــــــــــا).