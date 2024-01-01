شروط وطريقة التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية لعام 1445

تصدرت وزارة الصحة السعودية، محركات بحث جوجل اليوم الإثنين، فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة المتاحة لخريجي البكالوريوس والماجستير اعتبارًا من يوم الإثنين 19 جمادى الثاني، عبر بوابة التوظيف.



وقالت الوزارة إن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

اختصاصي أول جودة

اختصاصي أول ذكاء أعمال.

اختصاصي أول تحليل بيانات.

اختصاصي تحليل بيانات.

اختصاصي أول إدارة مشاريع.

اختصاصي أول مهندس شبكات

اختصاصي أمن سيبراني

اختصاصي خدمات سحابية

اختصاصي مبرمج قاعدة بيانات

اختصاصي محلل وجودة نظم

مدير أنظمة تقنية معلومات

الشروط وطريقة التقديم لوظائف وزارة الصحة السعودية

وقالت الوزارة إنه يجب توفير الشروط والمستندات التالية:

وثيقة تخرج

معادلة الشهادة والسجل الأكاديمي للمؤهلات الخارجية

شهادة خبرة من التأمينات أو صاحب العمل

عدم تسجيل “فترة ساند"ضمن الخبرات

على أن يتاح التقديم خلال الفترة من 19 – 26 جمادى الآخرة عبر بوابة التوظيف.



يقدم نظام موارد مجموعة من المزايا الهامة للموظفين، منها تسهيل التواصل الداخلي والحصول على آخر الأخبار والتحديثات الخاصة بوزارة الصحة، وكذلك تعزيز الوعي بالتطورات والقرارات الجديدة.

كما يساعد النظام في تيسير عمليات تحديث البيانات الشخصية والمهنية للموظفين، ويعمل على زيادة كفاءة العمل وتوفير الوقت والجهد المبذول في الإجراءات الإدارية.

الخدمات المتاحة عبر نظام موارد

يتيح نظام موارد للموظفين الوصول إلى معلوماتهم الوظيفية ورصيد الإجازات والتقارير الإدارية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الطلبات والاستفسارات بشكل إلكتروني دون الحاجة للمراجعة الشخصية.

ويشمل النظام أيضًا خدمات مثل الاستعلام عن الرواتب والبدلات، وتقديم الشكاوى والمقترحات، وهو ما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الرضا الوظيفي.

الدعم والمساعدة من وزارة الصحة

تقدم وزارة الصحة السعودية دعمًا مستمرًا لمستخدمي نظام موارد من خلال الرقم الموحد 937، حيث يمكن للموظفين الحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة لأي استفسارات أو مشكلات تقنية قد تواجههم.

كما تحرص الوزارة على تحديث النظام بشكل دوري لضمان تقديم أفضل الخدمات للموظفين وتسهيل الإجراءات الإدارية والمهنية لهم.