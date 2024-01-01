حملات مكثفة للنظافة ورفع الأتربة والمخلفات من شوارع قرى أخميم

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الاتربة والمخلفات الصلبة بشوارع القرى التابعة للمركز وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم وتكليفات المهندس لطفي الشريف رئيس المركز بشأن تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وازالة الاشغالات وتمهيد وتسوية الطرق والشوارع والميادين وتحسين المظهر العام .





وقال المهندس لطفي الشريف أن الوحدة القرية بنيدة نفذت حملة لأعمال النظافة ورفع المخلفات بشوارع وطرق القرية تم خلالها رفع المخلفات بقرية نيدة وقرية آبار الوقف وآبار الملك والطريق الرئيسي من مجمع نيدة حتى سكن المدينة الجامعية للطالبات كما تم رفع المخلفات بقرية جزيرة محروس وطريق النص بالكوبري الجديد وقرية العزبة والعرب مع تفريغ جميع نقاط تجميع المخلفات تحت إشراف ومتابعة من اشرف على حسين رئيس القرية .





وأضاف رئيس المركز أن قرية الحواويش أيضا واصلت أعمال النظافة بنطاق الوحدة المحلية بالحواويش وتم رفع ما يقرب من ستون طن من المخلفات من طريق الطواحين والمرشح والحواويش البحرية وطريق الديابات ونقاط تجميع المخلفات بطريق عرب مهدي ورفع مخلفات سوق الخضار والفاكهة ومصنع الألبان وأمام دير السيدة العذراء مريم وبجوار مقابر الديابات تحت إشراف ومتابعة من خيرى مختار رئيس القرية .





وشدد المهندس لطفي الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم على تواصل حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات الصلبة وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة وجودة الطرق وتحسين المظهر العام .