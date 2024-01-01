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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير علاقات دولية يكشف تأثير حرب غزة على الملاحة بالبحر الأحمر (شاهد)

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أكد الأستاذ محمد منصور، خبير العلاقات الدولية، أن أمريكا تدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا وإسرائيل في حربها على قطاع غزة بشكل كبير، مشددًا على أن هذا الدعم الكبير من قبل أمريكا يجعلها تنفق مليارات الدولارات من أجل توفير المعدات لتلك الجهات التي تدعمها، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت الكثير من الدروس نتيجة دعمها الأعمى للكيان الصهيوني.

حرب إسرائيل على قطاع غزة 

 

وشدد على أنه وبسبب الدعم الكبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خرجت الكثير من الاحتجاجات الدولية الشعبية للتعبير عن رفض السياسة الأمريكية نتيجة دعمها الكيان الصهيوني وتشجيعه على ارتكاب المجازر في فلسطين، وجاء ذلك خلال تصريحات لشاشة "إكسترا نيوز".

 

وكشف عن ان هناك تأثيرًا واضحًا لما يحدث في غزة على الملاحة في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، مؤكدًا أن حل الأزمة الفلسطينية بشكل نهائي وجذري عادل هو الحل الأمثل للتخلص من التوترات الأمنية التي توجد في المنطقة.

 

ونوه بأن كييف لم تستطع أن تحقق أي تقدم في جزيرة القرم حتى الآن، وبالتالي كييف تشعر بخيبة الأمل بصورة كبيرة.

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