القهوة على الريق تسبب السرطان والسكري

بالنسبة للكثيرين، لا ترتبط بداية اليوم بوجبة إفطار دسمة، بل بفنجان من القهوة، في حين أن الكثيرين يتخطون وجبة الصباح، مفضلين فقط مشروبًا منشطً ومع ذلك، يعتقد العلماء أن هذه العادة يمكن أن تكون خطيرة.

هناك سببان لهذا الخطر، السبب الأول بسيط للغاية: شرب القهوة على الريق يؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، فضلا عن مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

أما السبب الثاني فيتعلق بالتأثير الخاص للمشروب على الصمام الذي يفصل بين المريء والمعدة فهو يرتخي، مما قد يسبب حرقة المعدة والتهاب منهجي للمريء، والذي بدوره يمكن أن يصبح عامل خطر للإصابة بالسرطان، والاستهلاك الآمن للقهوة ينطوي على شربها بعد وجبة إفطار دسمة، بما في ذلك الأطعمة القلوية مثل البيض المخفوق والأفوكادو وغيرها، وفقا لتقارير VK Press.

فوائد القهوة

بالنسبة للعديد من محبي القهوة، فهي أكثر من مجرد رائحة الحبوب المحمصة ومذاقها السلس والغني، وتؤدي الاختلافات في درجة حرارة التحميص والوقت إلى تحميص خفيف ومتوسط وداكن، وهذا يحدد تنوع النكهات التي يمكن أن تحتوي عليها القهوة.

ما هو الكافيين؟

القهوة تحتوي على مادة الكافيين. الكافيين منشط يعمل على تنشيط الجهاز العصبي المركزي، ولهذا السبب، بعد تناول كوب الصباح، يمكنك أن تشعر بمزيد من اليقظة واليقظة والحيوية،" كما تقول خبيرة التغذية نيكيتا كوتيلنيتسكي خصيصًا لـ MedicForum.

الكثير من الكافيين يمكن أن يكون ضارًا، وقد يسبب المشروب آثارًا جانبية مثل القلق والدوخة والصداع وسرعة ضربات القلب، وإذا واجهت أيًا من هذه الأمور، فقد ترغب في تقليل الكافيين أو إزالته من نظامك الغذائي ولكن مع خيارات القهوة منزوعة الكافيين، لا يزال بإمكانك تناول قهوتك وشربها.

مساعدة في الاكتئاب

يرتبط استهلاك القهوة والكافيين بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب. وقد لوحظت التأثيرات الأكثر أهمية لدى الأشخاص الذين يستهلكون ما بين 68 إلى 509 ملليجرام من الكافيين يوميًا."

اعتمادا على القوة، يمكن أن يحتوي فنجان القهوة على 95-200 ملليغرام من الكافيين.

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة

حبوب البن هي البذور الموجودة داخل الثمار الصغيرة لشجرة القهوة. كل من البذور والفواكه غنية بمضادات الأكسدة. القهوة هي أحد المصادر الرئيسية لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي اليومي للإنسان. تعتبر مضادات الأكسدة ضرورية لأنها يمكن أن تمنع أو تبطئ بعض أنواع الأضرار التي تلحق بخلايا الجسم.

القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

مرض السكري من النوع 2 هو النوع الأكثر شيوعا من مرض السكري، وهي حالة تؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم (سكر الدم). إذا ترك مرض السكري دون علاج، فإنه يمكن أن يسبب عددا من المضاعفات الصحية.

ترتبط القهوة بانخفاض الإصابة بأمراض أخرى

قد يحمي استهلاك القهوة من بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم وسرطان بطانة الرحم والبروستاتا وأمراض القلب ومرض باركنسون. ويرتبط استهلاك القهوة / الكافيين مدى الحياة أيضًا بمنع التدهور المعرفي وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.