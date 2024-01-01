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الإثنين 01 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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برلماني: القيادة السياسية تمتلك الوعي لمواجهة التهديدات الاستراتيجية

الرئيس السيسي وقيادات
الرئيس السيسي وقيادات الجيش أثناء تفتيش الفرقة الرابعة

أكد أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطي، أن التماسك والتلاحم الداخلي والوعي من أهم ما يميز الدولة المصرية في الآونة الحالية، موضحًا أن رغم هناك عدة أطراف على عاتقها دورا كبيرا من أجل زيادة الوعي لدى المواطنين.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، والمذاع على قناة صدى البلاد، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل مواجهة التحديات الخارجية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أن الدولة حريصة على تذليل العقبات المختلفة في كل المجالات.

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وتابع: كل ما يدور في المنطقة وتحديد بدول الجوار يكون له أبعاد استراتيجية على الأمن القومي المصري، ولكن الدولة والقيادة السياسية حريصة ولديها الوعي الكامل لمواجهة كافة التهديدات بكافة أبعادها.

وأوضح قحمة، أن مصر حريصة على الحفاظ على الجيوش واستقرار الدول العربية، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية هدفها الحفاظ على القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، كما أن ما تقوم به إسرائيل في غزة عبارة عن حرب إبادة جماعية بحق الأشقاء الفلسطينيين.

وأردف قمحة، أن الوطن العربي تأثر سلبا بالأزمات العالمية، وما سيحدث في الوطن العربي سيكون له تأثير على العالم أجمع، لذا لا يمكن أن العالم بمعزل عما يحدث في الشرق الأوسط، منوهًا أن مصر الدولة الوحيدة التي تمارس دورها بشرف تجاه القضايا العربية خاصة مع دول الجوار.

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