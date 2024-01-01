محطات مياه شرب وصرف صحي وبرامج تحول رقمى وخدمة عملاء عام 2023 بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج خلال سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية استثمارات كبيرة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة خلال هذا العام 2023 لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لجميع المواطنين في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وشهدت المحافظة طفرة كبيرة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وخاصة بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة .





وقال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة شهد تطور ملحوظ خلال هذا العام وأنه جاري تنفيذ مشروعات تساهم فى الوصول لنسبة تغطية 100% لخدمة مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق رضا المواطنين وتساهم هذه المشروعات في توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.





ومن جانبه قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه فى مجال مشروعات مياه الشرب تم تشغيل مشروع توسعات محطة مياه سوهاج غرب التى تبلغ طاقتها التصميمية 900 لتر لكل ثانية وخطوط المياه الناقلة بطول 31600 متر طولي وكذلك خطوط المياه بأولاد يحيى والبلابيش المستجدة بمركز دار السلام بطول 13600 متر طولي وخطوط المياه الناقلة بمركز طما بطول 10950 متر طولي والانتهاء من 85% من مشروع الوصلات المنزلية لمياه شرب لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة والتي يستفيد منها 980 ألف نسمة.





وأضاف رئيس الشركة أنه تم الإنتهاء من العديد من مشروعات الصرف الصحي والتى تشمل محطة معالجة صرف صحى المنشاة وأولاد حمزة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب/ يوم ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بأولاد حمزة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 880 لتر لكل ثانية ومحطة رفع صرف صحي ساقلتة الفرعية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 236 لتر لكل ثانية ومحطة رفع صرف صحي الحسنة الرئيسية ومحطة رفع صرف صحي الحسنة الفرعية ومحطة رفع صرف صحي الشوكا بمركز طما ومحطة رفع صرف صحى رقم 4 بحي الكوثر والتي تبلغ طاقتها التصميمية 43 لتر لكل ثانية والانتهاء من 90% من مشروع الوصلات المنزلية للصرف الصحي لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتى يستفيد منها 2.3 مليون نسمة هذا بالاضافة الى تنفيذ مشروعات احلال وتجديد 11 محطة مياه شرب بقيمة 73 مليون جنيه و 23 محطة صرف صحى بقيمة 27 مليون جنيه واحلال وتجديد 5الاف بوش حريق بقيمة 18 مليون جنيه وإنشاء أسوار للمحطات بقيمة 18 مليون جنيه واحلال وتجديد خطوط مياه ونقاط ربط بقيمة 252 مليون جنيه.





وأكد صلاح الدين على أن الشركة تقوم بالمساهمة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التى يتم تنفيذها في 7 مراكز بسوهاج ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال إعتماد التصميمات والمشاركة في اعمال الإشراف بقيمة 26.8 مليار جنيه وأن هذه المشروعات تشمل 8 محطات معالجة صرف صحي وخطوط طرد ومحطات رفع وشبكات انحدار و3 محطات مياه شرب سطحية وخطوط ناقلة وشبكات مياه ووحدات إزالة الحديد والمنجنيز تخدم 3,3 مليون نسمة.





وفى مجال شهادات الجودة العالمية حصلت 13 محطة مياه شرب وصرف صحى على الشهادة الدولية فى التنمية الفنية المستدامة TSM كما تم تجديد الشهادة لعدد 3 محطات كما حصل 4 معامل مياه شرب وصرف صحى على شهادة الايزوا 17025 وتجديد الشهادة لستة معامل أخرى كما حصلت 6 إدارات وقطاعات عامة على شهادة الايزوا 9001 وحصلت الادارة العامة للتدريب على شهادة الايزوا 21001 كما حصلت محطتى مياه شرب على شهادة اعتماد مامونية وسلامة المياه وتم تجديد الشهادة لمحطة أخرى.





وفى مجال المعامل وجودة مياه الشرب تم رفع وتحليل 317 الف عينة مياه شرب وغسيل شبكات باطوال 9757 كيلو متر والرقابة على 6500 منشأة صناعية والحصول على 68 موافقة بيئية للمشروعات وغسيل شبكات للغير باطوال 97880 كيلو متر وتطهير 680 خزان مياه شرب للغير وشراء اجهزة معملية وكيماويات بقيمة 23 مليون جنيه.

وفى مجال الحوكمة والترشيد تم تنفيذ اعمال رفع كفاءة لعدد 5 وحدة رفع مياه شرب و 7 وحدة رفع صرف صحي ومراجعة كفاءة استهلاك الطاقة والاداء لعدد 41 محطة مياه شرب وصرف صحي وتركيب 45 جهاز قياس معاملات القدرة الكهربائية لعدد 12 محطة مياه سطحية وذلك لتحقيق وفرات مالية بقيمة 11.4 مليون جنيه وزيادة انتاج مياه الشرب سنوياً بكمية 1.3 مليون متر مكعب هذا بالاضافة الى تخفيض استهلاك الطاقة بالمحطات والمباني الادارية بنسبة تتجاوز 50% وتركيب كشافات ولمبات الانارة الليد الموفرة للطاقة لترشيد 2.4 مليون جنيه سنوياً كما تم الانتهاء من تحسين معامل القدرة الكهربي في 683 لوحة تحسين مركزية تعمل بعدد 314 محطة مياه شرب وصرف صحى ساهم فى تلاشى غرامات مالية بقيمة 7.6 مليون جنيه كما تم صيانة 456 محول كهربي واصلاح 7 لترشيد 1.4 مليون جنيه وتنفيذ مشروع توريد وتركيب منظومة خلايا شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية ON GRID بقدرة 30 كيلو وات تساهم في الحد من تاثيرات التغييرات المناخية وتحسين البيئة وكذلك تنفيذ 4 مناطق DMZ وعدد 6 مناطق DMA بتكلفة 5 مليون جنيه باطوال شبكات 3 الاف كيلو متر.





وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم افتتاح المركز الاقليمى للسلامة والصحة المهنية هذا بالاضافة الى شراء مهمات سلامة وصحة مهنية وتامين بيئة العمل بقيمة 4.1 مليون جنيه وتنفيذ 364 برنامج تدريبى على التعامل مع تسرب غاز الكلور الدخول للاماكن المغلقة والاسعافات الاولية والدفاع المدنى استفاد منها 5065 عامل وتنفيذ 1264 برنامج تدريبى بالموقع لتاهيل جميع العاملين.





وفى مجال تدريب العاملين تم تنفيذ 57 برنامج تدريبى فنى وهندسى لعدد 725 متدرب وتنفيذ 28 برنامج مالى وادارى وتكنولوجيا معلومات لعدد 327 متدرب هذا بالاضافة الى اجتياز 669 عامل لتقييم برنامج المسار الوظيفى وتدريب 313 طالب بكليات العلوم والهندسة والآداب بمواقع الشركة المختلفة وتدريب 75 متدرب من شباب المحافظة على اعمال الكهرباء والسباكة ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.





وفى مجال ورش الخدمات وصيانة المعدات تم شراء معدات بقيمة 86.3 مليون جنيه والاهتمام بتفعيل ورش الخدمات التى تشمل ورشة الملابس ورشة تعبئة وصيانة كفايات الحريق وورشة النجارة وورشة الطلمبات وورشة المحابس وورشة اصلاح اجهزة التكييف وورشة اصلاح المحركات الكهربائية وورشة اصلاح لوحات الكهرباء وورشة الكريتال وذلك لترشيد النفقات.





وفى مجال التحول الرقمي تم تركيب اجهزة data center وإطلاق برنامج ساب لميكنة القطاعات المالية والتجارية والموارد البشرية وإطلاق برنامج مكسيمو لإدارة الأصول الفنية وبرنامج افايا بالخط الساخن 125 ووضع اللمسات الأخيرة لبرنامج Hts لمراكز خدمة العملاء هذا بالاضافة الى تغطية 19 موقع بعدد 114 كاميرا مراقبة.





وفى مجال خدمة العملاء بلغ عدد المشتركين الجدد بخدمة مياه الشرب والصرف الصحى خلال هذا العام 36218 مشترك وبلغ عدد المشتركين بالقطاع الحكومى 686 مشترك كما تم تغيير 15799 عداد عاطل وتركيب 37577 عداد مسبق الدفع وبيع 10241 قطعة موفرة للمياه كما تم فحص 11545 عداد ومعايرة 3682 عداد للمواطنين وتم الانتهاء من مقر الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.





وفى مجال المشاركة المجتمعية تم توقيع بروتوكلات تعاون مشترك مع 45 جمعية خيرية وتنفيذ خطوط مياه باطوال 50 كيلو متر ودق 41 بئر مياه و 3 ابار شاطئية يستفيد منها 727 الف مواطن وتنفيذ 20 الف وصلة مياه منزلية يستفيد منها 100 الف نسمة.





وفي مجال الاستجابة لشكاوى المواطنين استقبلت خلال هذا العام 133 الف شكوى من خلال ادارة الاعلام وخدمة المواطنين والخط الساخن 125 وموقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وان هذه الشكاوى تنوعت ما بين كسر ماسورة وانقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه وكسر بوش حريق وكذلك شكاوى كسر وطفح صرف صحى وطلب سيارة كسح وسرقة غطاء بالوعة والشكاوى المحاسبية.





وفى مجال نشر الوعى المائي تم تنفيذ 8627 نشاط توعوى يستهدف اكثر من 3 مليون مواطن من خلال تنفيذ ندوات توعوية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي وقادة الراي بالقرى وكذلك تنفيذ قوافل مائية للمواطنين في جميع قرى ونجوع المحافظة ورحلات تعريفية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي وأنشطة توعوية لطلاب المدارس واستطلاعات راي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وورش سباكة للسيدات لتعليمهم كيفية إصلاح الأدوات المنزلية وحملات لتوعية المواطنين حيث تشمل هذه الانشطة عدة رسائل اتصالية منها أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي واضرار القيسونات على الخزان الجوفي ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر على الصحة العامة والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة وعلى راسها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وكذلك التوعية بأهمية استخدام مرشدات المياه لتقليل المياه المهدرة وأهمية دفع الفواتير لاستمرار قيام الشركة في تأدية مهامها.