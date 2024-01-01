خبير علاقات دولية: كوريا الشمالية تمتلك من المعدات ما يمكنها من المواجهة

كشف الأستاذ طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، عن الأسباب التي جعلت رئيس كوريا الشمالية يلوح بالقوة ويتجه نحو التهديد المباشر، موضحًا أن التحركات التي قامت بها الولايات المتحدة وتلك التدريبات التي قامت بها كوريا الجنوبية.

المعدات النووية الحربية

وأوضح "البرديسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التحركات الأمريكية كان هدفها استفزاز الجانب الكوري بصورة كبيرة.

وشدد خبير العلاقات الدولية، على أن رئيس كوريا الشمالية أراد الرد علىى التهديدات الأمريكية بالتعاون مع كوريا الجنوبية من خلال الحديث عن استخدام النووي، موضحًا أن الدول الأوروبية تسوق لرئيس كوريا الشمالية أنه مختل عقليًا وقائد يتصرف كما تتصرف الآلة.

وأشار إلى أنه لا يمكن القول أن الشعب الكوري بالكامل ملتف حول هذا الرئيس، لذا الادعاءات الأوروبية الآن أصبحت غير قادرة على فعل أي شيء يذكر، مؤكدًا أن كوريا الشمالية تمتلك المعدات النووية التي تجعلها قادرة بشكل كبير على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: "ما تمتلكه كوريا الشمالية من أسلحة يمكنها من ألا تخشى المواجهة على الإطلاق مع القوى الأكبر في العالم".