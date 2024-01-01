نائب محافظ الفيوم يتفقد المراجعات النهائية المجانية للشهادة الإعدادية

تفقد اليوم، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الاعدادية، بإدارة أبشواي التعليمية والتى عقدت فى قاعة نقابة المعلمين.

وقد تبادل نائب المحافظ،النقاش مع الطلاب، مؤكدا على اهتمام القيادات التنفيذية والتعليمية، بتقديم المراجعات المجانية فى جميع المواد الدراسية، وتوزيع المذكرات مجانًا على جميع الطلاب ، حيث تم اختيار نخبة مميزة من كل إدارة تعليمية، للعمل تطوعًا من أجل خدمة أبنائنا الطلاب على مستوى محافظة الفيوم.

شهد اليوم الأول حضور كثيف ومميز من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، في مادة اللغة الانجليزية بتواجد موجهي اللغة الانجليزية والسادة القائمين على المحاضرة محمود ياسين والدكتورة أسماء مرسي.

وفي سياق متصل، تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، المحاضرات المجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بنقابة معلمي أبشواي، بحضور عيسى محمود عثمان نقيب معلمي الفيوم، والدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية، و أحمد سيف النصر وكيل إدارة أبشواي التعليمية ، و علي حمد رسلان نقيب معلمي ابشواي، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي .

وفى سياق متصل تابعت اليوم الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، المراجعات النهائية المجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بسنورس، بحضور الحاج عيسي محمود عثمان نقيب المعلمين بالفيوم و عصام الدين نعيمي مدير عام إدارة سنورس التعليمية وفتحي مناع مدير الشئون التنفيذية ومحسن إفكيرين مدير التعليم الاعدادي بسنورس والدكتور عمر صوفي موجة اول الدراسات الاجتماعية، والعلاقات العامة بالإدارة وفريق العمل المشرف على المراجعات .

شهدت القاعة إقبال كبير وملحوظ من الطلاب والطالبات، وطالبوا مسئولي التعليم بتكرار هذه المراجعات في الفصل الدراسي الثاني. حاضر اليوم في المحاضرة الأولي محمد متولي خبير مادة الرياضيات، وفي المحاضرة الثانية أحمد السيد، معلم الدراسات الاجتماعية، وبلغ عدد الطلاب 970 طالب ، ويرجع ذلك الي التنظيم الجيد وأداء المحاضرين أصحاب الكفاءات العلمية.

اكد عصام الدين نعيمي أن المراجعات تستمر في جميع المواد الدراسية علي مدار الأسبوع، بالإضافة إلي توزيع المذكرات مجاناً ، مشيراً أن الهدف من المراجعات هو تقديم خدمة لأهالي مركز سنورس وتخفيف العبء عن أولياء الأمور .

2

3

4

6

7

8

9df7c20a-5ef2-4b9b-8665-341d0a11ee74

99