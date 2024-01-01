الاجتماع الدوري للجنة الإشراف العليا لسلامة ومأمونية المياه بالفيوم

تم انعقاد الإجتماع الدوري للجنة الإشراف العليا لسلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي فى حضور رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة و برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم .

وأعلن رئيس مجلس الادارة خلال كلمته الافتتاحية للإجتماع أنه تم اعتماد الإصدار الثانى لخطة سلامة ومأمونية نظام إمداد محطة مياه شرب قحافة الجديدة وأكد النجار على أهمية إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي لجميع المحطات بمحافظة الفيوم . وانطلاقاً من دور سلامة ومأمونية المياه في كونها أداة استباقية لإدارة المخاطر بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة منظومة إنتاج مياه الشرب بالشكل الذي يضمن المأمونية والإستمرارية لإمداد المياه .

وفى السياق ذاته تم إعداد ورشة عمل لمناقشة إجراءات خطط مأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى .

خلال الاجتماع تم مناقشة العديد من النقاط ومنها مناقشة خطط محطات المياه الرئيسية وكذلك خطط الصرف الصحي والتنسيق مع وزارة الري للتعاون فى تنفيذ الخطط .

جاء ذلك بحضور المهندس محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والمهندس محمود السيلى مدير عام ري غرب والمهندسة جيهان عباس مدير عام ري شرق.

وأكد "النجار "على أهمية وضرورة وضع الإجراءات التصحيحية خلال الفترة المقبلة والمتابعة المستمرة فى تنفيذها وتنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه ومياه الصرف الصحى لضمان إنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

محطة صرف صحى ابشواى

وفى وقت سابق وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري عقد إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي ابشواي" B"ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار ومنحة من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف لتوصيل خدمات الصرف الصحي لعدد من القرى المحرومة بمحافظة الفيوم ليضم قرى(ابو دنقاش_الهشاترة_مقار خليل _عثمان عيد_الغريب ) بمركز ابشواي.

جاء ذلك بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة بحضور المهندس صبري سلامة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري (الشركة المنفذة للمشروع) والمهندس عصام الشيمي العضو المنتدب للشئون الفنية والمهندسأيمن عبدالواحد العضو المنتدب للشئون المالية والمهندسة همسة حازم رئيس المكتب الفني والمهندسة رحاب كفافي رئيس قطاع تطوير الأعمال والمشروعات والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والعقيد ياسر جلال مسؤول السلامة والصحة المهنية بالوحدة والمهندس وليد حنفي عضو لجنة البت بالشركة .

4