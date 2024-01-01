الأزهر يطلق الموسم الثاني من مسابقة «معًا» لعودة القيم ‏الإيجابية

أعلن مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال إطلاق الموسم الثاني من مبادرة ‏‏«معًا» لعودة القيم الإيجابية، حيث تأتي المسابقة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة ‏المصرية والأزهر الشريف لبناء شخصية الشباب السوية، وذلك من خلال توجيه ‏قدراتهم الإبداعية بشكل إيجابي تماشيًا مع رؤية مصر 2030م، وتحقيقًا لرؤية الأزهر ‏الشريف.‏

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وتهدف المسابقة إلى تأصيل القيم الإيجابية والأخلاق الكريمة، ونشر ثقافة السلام ‏والتسامح والتعايش داخل المجتمع، ومواجهة الأفكار الهدامة بالمجتمع، وتعميق روح ‏الولاء والانتماء لطلاب الأزهر الشريف، واكتشاف جيل قادر على البناء والإبداع من ‏طلاب الأزهر الشريف. ‏

محاور المسابقة: ‏

‏1- نشر ثقافة التسامح والتعايش.‏

‏2- آداب الحوار مع الآخرين.‏

‏3- السلام الاجتماعي داخل المجتمع.‏

‏4- تدعيم قيم المواطنة.‏

‏5- تكريس مبادئ الوسطية والاعتدال.‏

‏6- مواجهة الأفكار غير السوية ومكافحة الفساد.‏

‏7- دعم روح الولاء والانتماء للوطن.‏

الفئة المستهدفة: ‏

‏- طلاب الأزهر الشريف بالمراحل الدراسية (الإعدادية- الثانوية - الجامعية)‏

مجالات المسابقة:‏

‏- إنتاج فيديو (روائي - تسجيلي - رسوم متحركة – خطابة – تلاوة وإنشاد).‏

شروط المسابقة:‏

‏- مدة الفيديو لا تتعدى الدقيقة الواحدة، مع مراعاة جودة تصوير الفيديو ووضوح ‏الصوت.‏

‏- أن يكون محتوى الفيديو المُقدَّم متعلقًا بموضوع وأهداف المسابقة عن القيم والأخلاق ‏القويمة.‏

‏- مراعاة حقوق الملكية عند استخدام موسيقى مع الفيديو.‏

‏- يمكن أن يشتمل على استشهاد بآية قرآنية أو حديث شريف، على أن يكون ضمن ‏الزمن المحدد للفيديو.‏

‏- التسجيل الإلكتروني للمتسابق عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.‏

‏- أن يكون الفيديو لم يتم نشره سابقا قبل النشر على صفحة التواصل الاجتماعي ‏‏(مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال).‏

‏- موافقة المتقدم على نشر المحتوى المقدم من قبل الجهة المنظمة.‏

جوائز المسابقة:‏

يحصل صاحب المركز الأول على (9000) جنيه، فيما يحصل صاحب المركز ‏الثاني على (8000) جنيه، وصاحب المركز الثالث على (7000) جنيه، والمركز ‏الرابع على (6000) جنيه، والمركز الخامس على (5000) جنيه، والمركز السادس ‏على (4500) جنيه، والمركز السابع على (4000) جنيه، والمركز الثامن على ‏‏(3500) جنيه، والمركز التاسع على (3000) جنيه، والمركز العاشر على (2500) ‏جنيه.‏

للاشتراك في المسابقة:‏

يتم رفع الفيديو على درايف وإرسال رابط الفيديو خلال استمارة التسجيل الإلكتروني ‏عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وعلى الراغبين في الاشتراك بالمسابقة، الضغط على ‏الرابط التالي، علمًا بأن آخر موعد لرفع الأعمال يوم السبت الموافق 13 يناير ‏‏2024م.‏

https://service.azhar.eg/services/form.aspx?fid=212‎