أزهري: لا يجوز التبرع بالأعضاء التناسلية لهذا السبب

قال الشيخ أحمد سمير الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله عز وجل خلق الإنسان وأنعم عليه بالكثير من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وأعطانا نعم في أجسادنا وأباح لنا الانتفاع بهذه النعم والأعضاء، ولم يعطنا حرية التصريف في هذه الأعضاء من خلال البيع وخلافه.

وتابع "الأزهري"، خلال حواره مع الإعلامية سماح السيد، ببرنامج "قبل المداولة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الله أباح للإنسان الانتفاع بأعضائه، وجعل تعديه على عضو من أعضائه أو جسده أمر مخالف للشريعة، فالمنتحر على سبيل المثال آثم شرعًا، لأنه تعدى على نفسه التي هي في الأصل ملكًا لله عز وجل.

وأضاف أن التصرف في الأعضاء أمر لا يجوز شرعًا وفقًا لرأي العلماء إلا في حالة الضرورة، وهناك أعضاء لا يمكن التبرع بها على الإطلاق مثل الأعضاء التناسلية أو القلب لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون قلبه، كما لا يجوز التبرع بالسائل المنوي أو البويضات، لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب.