الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسام ينتزع 719 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

مشروع مركز الملك
مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من انتزاع 719 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها لغمان مضادان للأفراد، و102 لغم مضاد للدبابات، و615 ذخيرة غير منفجرة، وذلك خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الماضي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن فريق "مسام" نزع 174 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع 20 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، ونزع لغم مضاد للأفراد في مديرية حيس، كما استطاع الفريق في مديرية مأرب بمحافظة مأرب من نزع 100 لغم مضاد للدبابات و320 ذخيرة غير منفجرة.

ونزع الفريق في مديرية عين بمحافظة شبوة لغمًا مضادًا للأفراد، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 37 ذخيرة غير منفجرة في مديرية باب المندب، ونزع الفريق لغمًا مضادًا للدبابات و29 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و34 ذخيرة غير منفجرة بمديرية صبر، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر ديسمبر إلى 3.015 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 426 ألفًا و809 ألغام.

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