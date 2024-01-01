الانتفاخ وآلام البطن علامة على سرطان الأمعاء

قالت طبيبة الأورام إيلينا سميرنوفا، قد يكون الانزعاج البطني الناتج عن وضع الجسم غير المريح أحد أعراض سرطان الأمعاء.

تحدثت عالمة الأورام سميرنوفا عن كيفية ظهور سرطان الأمعاء، وذكرت الطبيبة أن هذا السرطان يمكن الإشارة إليه من خلال الانتفاخ أو آلام البطن بسبب وضعية الجسم.

ومن العلامات المبكرة لسرطان الأمعاء هو الانزعاج في البطن، مثل الانتفاخ، وظهور ألم غير مفهوم، يمكن أن يحدث عند اتخاذ وضعية غير مريحة للجسم أو بعد تناول الطعام.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت طبيبة الأورام، في حالة سرطان القولون والمستقيم، غالبًا ما يعاني المرضى من انقطاع في الأداء المعتاد للأمعاء، ويلاحظون تغيرًا في شكل البراز (على وجه الخصوص، يصبح أرق وأضيق، ويمكن أيضًا أن يتغير لونه ويشبه مادة صمغية)، وإذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من أسبوع (وهذا ممكن مع السرطان)، فيجب عليك بالتأكيد تحديد موعد مع الطبيب دون تأخير.

ولفتت سميرنوفا الانتباه إلى أن أعراض السرطان غالبا ما تكون "ضبابية" وتشبه مرضا عاديا، ويمكن بسهولة الخلط بين العلامات التي تظهر في البداية للأورام المعوية وبين الأحاسيس التي تظهر لأسباب واضحة - على سبيل المثال، قد يبدو أن الشخص ببساطة أكل شيئًا خاطئًا أو يجلس في الوضع الخطأ.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب عليك الاتصال بالأطباء ليس بسبب الألم، ولكن لغرض الفحوصات الوقائية. يعد هذا النوع من الفحص حاليًا الطريقة الأكثر فعالية للتعرف الفوري على الأورام الخبيثة وعلاجها.

والفحص الذي يجريه طبيب المستقيم مهم جدًا - لا يجب عليك تأخير زيارة أخصائي أو علاج نفسك وفي حالة سرطان القولون، فإن الوقت أمر بالغ الأهمية، لأنه حتى في غضون بضعة أشهر يمكن أن ينمو الورم عدة مرات.

غالبًا ما يتطور فقر الدم مع سرطان الأمعاء. غالبًا ما تنزف أورام الأمعاء، مما قد يسبب نقص خلايا الدم الحمراء أو فقر الدم، ومن علاماته التعب الشديد على غير العادة، والضعف، والدوخة، وظهور بقع في العينين، والشحوب.

علامات محتملة أخرى لسرطان الأمعاء:

نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم في البراز.

الشعور بوجود كتلة في المعدة.

فقدان الشهية غير المبرر.

فقدان الوزن الذي لم يحققه الإنسان.

صعوبة في التنفس.

زيادة الإمساك.

كاحلين متورمين.