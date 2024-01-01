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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحث: تأييد أمريكا الأعمى لإسرائيل يهدد بحدوث أزمة اقتصادية عالمية

بايدن يربط على كتف
بايدن يربط على كتف نتنياهو- أكتوبر 2023

قال محمد منصور الباحث في الشئون الدولية، إن أمريكا تدعم الجانب الأوكراني والإسرائيلي بشكل كبير، ما يفسر إنفاقها مليارات الدولارات من أجل توفير المعدات لتلك الجهات التي تدعمها.

وأكد منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم” مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن واشنطن الأمريكية تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي "بشكل أعمى"، وخرجت احتجاجات دولية شعبية كبيرة من أجل التعبير عن رفض السياسة الأمريكية نتيجة دعمها للكيان الصهيوني وتشجعيه على ارتكاب المجازر في فلسطين.

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وأضاف في حديثه، أن هناك تأثيرا واضحا لما يحدث في غزة على الملاحة في البحر الأحمر ومنطقة بابا المندب، وأكدت الدولة المصرية أن حل الأزمة الفلسطينية بشكل نهائي وجذري عادل هو الحل الأمثل للتخلص من التوترات الأمنية التي توجد في المنطقة، وربما تودي لأزمة اقتصادية عالمية.

وتابع:" كييف لم تستطع أن تحقق أي تقدم في جزيرة القرم حتى الآن، وبالتالي كييف تشعر بخيبة الأمل بصورة كبيرة، خاصة وأن الدول التي كانت تدعم أوكرانيا منذ بداية الحرب أصبحت غير قادرة على استمرار هذا الدعم حتى الآن".

 

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